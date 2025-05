Kriminalität: Mutmaßlicher Serienspanner in Regensburg in U-Haft

Regensburg (dpa/lby) - Ein mutmaßlicher Serienspanner soll in Regensburg über Monate hinweg in Erdgeschosswohnungen gefilmt und in mehreren Fällen sexuelle Straftaten begangen haben. Zivilbeamte nahmen den 39-Jährigen bereits Ende 2024 fest, nachdem er sich auffällig in der Nähe mehrerer Wohnungen verhalten hatte, wie die Polizei jetzt mitteilte. Bei seiner Kontrolle fanden die Beamten demnach Videoaufnahmen, die mutmaßlich heimlich angefertigt worden waren.