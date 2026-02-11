Kriminalität: Mutmaßlicher ICE-Angreifer soll dauerhaft in die Psychiatrie

Im Anschluss soll der Tatverdächtige versucht haben, einen 25-jährigen Syrer ebenfalls mit der Axt durch zwei Hiebe auf den Kopf zu töten. Die Schläge hätten jedoch die 51-jährige Mutter des Mannes getroffen, da sie sich schützend vor ihren Sohn geworfen habe. Die Frau erlitt demnach eine Fraktur am Schädel. Der 15 Jahre alte zweite Sohn der Frau habe versucht, den Angreifer abzuhalten und sei von diesem durch Schläge, Tritte und Bisse verletzt worden.