Kriminalität: Mutmaßlicher ICE-Angreifer soll dauerhaft in die Psychiatrie

Regensburg (dpa/lby) - Ein Mann attackiert in einem Zug mehrere Menschen mit einer Axt und einem Hammer. Mitreisenden gelingt es, den Angreifer zu überwältigen. Sieben Monate nach dem Vorfall in einem ICE bei Straßkirchen (Landkreis Straubing-Bogen) hat die Staatsanwaltschaft Regensburg einen Antrag auf dauerhafte Unterbringung des Tatverdächtigen in einer psychiatrischen Einrichtung gestellt, wie ein Sprecher mitteilte. Nun muss das Landgericht Regensburg entscheiden, ob es zu einem Prozess kommt.