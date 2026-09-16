Kriminalität: Mutmaßlicher Einbrecher lobt Polizei nach Einsatz in Wetzlar

Wetzlar (dpa/lhe) - Lob für die Polizei von einem mutmaßlichen Einbrecher - das dürften die Beamten im mittelhessischen Wetzlar nicht alle Tage erleben. Ein Hauseigentümer aus der Stadt hatte nach Polizeiangaben in der Nacht über ein Handy-Alarmsystem eine Einbruchsmeldung aus seinem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus im Wetzlarer Stadtteil Naunheim erhalten und die Polizei verständigt. Die Beamten trafen so schnell am Ort des Geschehens ein, dass die Täter keine Zeit hatten, das Haus zu verlassen.