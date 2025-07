Kriminalität: Mutmaßlicher Drogenschmuggel - zwei Menschen in U-Haft

Bad Aibling (dpa/lby) - Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 8 bei Bad Aibling (Landkreis Rosenheim) mehrere Pakete mit Drogen in einem Auto gefunden. Der 42 Jahre alte Fahrer und die 42 Jahre alte Beifahrerin kamen bereits vergangene Woche in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Ein Haftrichter erließ einen Haftbefehl wegen des Verdachts der Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.