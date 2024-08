Kriminalität: Mutmaßlicher Angriff auf 23-Jährigen - Unklarheiten

Apolda (dpa/th) - Ein 23-Jähriger soll in einem Wald in Apolda (Weimarer Land) von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen worden sein. Bei der anschließenden Fahndung wurde der Täter nicht gefunden, wie die Polizei mitteilte. Demnach gab der 23-Jährige am Samstagmittag an, ein Mann sei lachend aus dem Gebüsch gesprungen und habe ihn unvermittelt angegriffen. Laut Polizei ergaben die Ermittlungen Ungereimtheiten zum Ablauf der mutmaßlichen Tat.