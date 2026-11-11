Kriminalität: Mutmaßliche Online-Sadisten festgenommen

"White Tiger" steht seit Januar vor Gericht

Das Online-Phänomen wurde einer breiteren Öffentlichkeit vor allem durch den "White Tiger"-Fall bekannt. Am Landgericht Hamburg läuft seit Januar ein Prozess gegen einen Deutsch-Iraner, der unter diesem Pseudonym im Internet auftrat und Kinder im Alter von 11 bis 15 Jahren im Internet zu Gewalt gegen sich selbst gezwungen haben soll. Unter anderem soll er einen 13 Jahre alten US-Amerikaner in den Suizid getrieben haben. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat ihn unter anderem wegen Mordes angeklagt.