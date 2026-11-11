Kriminalität: Mutmaßliche Online-Sadisten festgenommen

München/Augsburg - Auch in Bayern gehen Ermittler gegen ein Netzwerk von Sadisten vor, die ihre Opfer online gequält haben sollen. Zwei mutmaßliche Mitglieder des sogenannten COM-Netzwerks wurden festgenommen, wie die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) bei der Generalstaatsanwaltschaft München und das Polizeipräsidium Schwaben mitteilten. Es handelt sich den Angaben zufolge um zwei Jugendliche aus Hessen, die inzwischen beide in Untersuchungshaft sitzen.