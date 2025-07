Kriminalität: Mutmaßliche Geldautomatensprenger festgenommen

München (dpa/lby) - In den Niederlanden sind zwei Männer festgenommen worden, die mindestens einen Geldautomaten in Deutschland in die Luft gesprengt haben sollen. Wie das bayerische Landeskriminalamt (LKA) und die Staatsanwaltschaft München I mitteilten, wurden am Dienstagmorgen zwei Objekte in den niederländischen Städten Utrecht und Woerden durchsucht und zwei Haftbefehle gegen einen 22 Jahre alten Niederländer und einen 34-Jährigen mit niederländischer und marokkanischer Staatsangehörigkeit vollstreckt.