München (dpa/lby) - Mit mehreren Steinwürfen haben unbekannte Täter die Scheibe eines Parteibüros der Grünen in München zerstört. Das teilte der Vorsitzende der Grünen in München mit. Zeugen hätten in der Nacht den Notruf gewählt, es sei ein Meer aus Scherben hinterlassen worden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.