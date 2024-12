München/Potsdam (dpa/lby) - München ist bei Graffiti-Delikten auf Anlagen und Fahrzeugen der Deutschen Bahn bundesweit auf Platz zwei. Dabei stieg die Zahl der Fälle deutlich, wie die Bundespolizei in Potsdam der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Wurden im Jahr 2022 im Zeitraum von Januar bis Oktober noch 529 Spray-Attacken in der Landeshauptstadt registriert, waren es in diesem Jahr schon 843.