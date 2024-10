Kelheim (dpa/lby) - Eine Gruppe Motorradfahrer ist in Niederbayern mit hohem Tempo vor der Polizei geflüchtet. Einer der vier Fahrer stürzte dabei und wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Am Mittwochabend beobachtete eine Zivilstreife die Biker demnach bei einem "Wheelie", also beim Fahren auf dem Hinterrad. Den Beamten sei in Kelheim zudem aufgefallen, dass drei der Motorräder kein Kennzeichen hatten.