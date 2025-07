Zella-Mehlis/Meiningen - Der vor fast vier Wochen in einem Bachlauf entdeckte tote 23-Jährige im thüringischen Zella-Mehlis ist nach Ermittlerangaben massiv misshandelt worden. Bei der Obduktion der Leiche hätten die Rechtsmediziner Spuren von Gewalteinwirkungen an dem Leichnam festgestellt, teilte die Staatsanwaltschaft in Meiningen mit. Der 23-Jährige sei in der Folge ertrunken. Wegen Mordverdachts sitzen derzeit zwei 15 und 16 Jahre alten Mädchen sowie zwei 19-Jährige in Untersuchungshaft.