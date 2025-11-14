Kriminalität: Mordanklage nach Tod einer 78-Jährigen in Brotterode

Im Juni dieses Jahres war in Brotterode (Kreis Schmalkalden-Meiningen) in einem Mehrfamilienhaus eine 78 Jahre alte tote Frau gefunden worden. Die Obduktion ergab, dass die Seniorin nach mehreren Schnittverletzungen verblutet war. Als Tatverdächtige wurde eine 50 Jahre alte Frau festgenommen. Sie sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft hat sie sich während der Ermittlungen nicht zu den Vorwürfen geäußert.