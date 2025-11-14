Meiningen/Brotterode (dpa/th) - Nach dem gewaltsamen Tod einer Rentnerin in Brotterode hat die Staatsanwaltschaft gegen eine 50-Jährige Anklage wegen Mordes erhoben. Der Frau werde vorgeworfen, grausam einen Menschen getötet zu haben, sagte ein Sprecher der Meininger Staatsanwaltschaft und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Zudem soll sie aus Habgier und zur Ermöglichung einer anderen Straftat gehandelt haben.
Kriminalität Mordanklage nach Tod einer 78-Jährigen in Brotterode
dpa 14.11.2025 - 11:10 Uhr