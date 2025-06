Anklage: Frau in Wohnung gelockt und erwürgt

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Frau am 30. November 2024 in seine Wohnung in Coburg gelockt und dort mit einem Kabel zu Tode gewürgt zu haben. Anschließend soll er sich an der Leiche sexuell vergangen haben. Die Leiche hat er nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft nach der Tat zunächst in seiner Wohnung versteckt und dann in einem Lagercontainer seines Arbeitgebers abgelegt.