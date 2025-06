Die Staatsanwaltschaft hingegen geht davon aus, dass der in finanziellen Nöten steckende Serbe sich bewusst für den Messerangriff entschieden hatte, nachdem es ihm nicht gelungen war, auf andere Weise in das Haus des Opfers zu gelangen. Die Obduktion ergab zudem, dass der 74-Jährige im Juli 2024 an mindestens 17 Stichen starb. Der 23-Jährige ist deshalb unter anderem wegen Mordes und versuchten schweren Raubes angeklagt.