Einem Polizeibericht zufolge sollen die Tierdiebe die Katzen nachts mit selbstgebauten Fallen in den Straßen vor allem in den Außenbezirken der südlichen Metropole gefangen haben. Erst vor wenigen Monaten war die Polizei dem kriminellen Netzwerk in Ho-Chi-Minh-Stadt auf die Schliche gekommen, als Einsatzkräfte im Juni zunächst auf Dutzende gefangene Tiere, Fallen und Maschinen zur Fell-Entfernung bei einer Razzia gestoßen waren. Im Zuge der Ermittlungen fanden die Behörden 400 lebendige Katzen in Käfigen - und rund 80 bereits tote Tiere in Kühlboxen.