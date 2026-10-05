Ho-Chi-Minh-Stadt - In Vietnam hat die Polizei zwölf mutmaßliche Beteiligte eines Verbrecherrings für illegalen Katzenhandel festgenommen. Den Männern in Ho-Chi-Minh-Stadt werde vorgeworfen, rund 2.700 Katzen gestohlen zu haben, um sie zu töten und das Fleisch zu verkaufen, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf die Polizei. Demnach identifizierten die Behörden einen 39-Jährigen als mutmaßlichen Anführer des Verbrecherrings. Er soll gestohlene lebendige Katzen angekauft haben, um ihr Fleisch zum Verzehr weiterzuverkaufen.