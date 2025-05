Jena (dpa/th) - Ein Mann ist mit einem langen Küchenmesser durch ein Mehrfamilienhaus in Jena gelaufen und hat Menschen bedroht. Der Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und war durch ähnliche Taten bereits polizeibekannt, wie die Beamten mitteilten.Demnach lief der 41-Jährige mit dem Messer durch das Haus im Stadtteil Lichtenhain und bedrohte damit Bewohner. Niemand wurde bei dem Vorfall am Samstagmorgen verletzt. Die alarmierte Polizei nahm den Mann fest. Er wurde von der Polizei in eine Psychiatrie gebracht.