Neu-Ulm (dpa/lby) - Mit einer Machete bewaffnet hat ein zunächst Unbekannter eine Tankstelle in Neu-Ulm überfallen. Er forderte den Kassierer dazu auf, ihm Geld auszuhändigen, so die Polizei. Nachdem dieser die Kasse geöffnet hatte, griff er selbst hinein und nahm Bargeld im unteren dreistelligen Bereich mit. Nach der Tat fuhr er demnach mit einem Fahrrad in Richtung Neu-Ulmer Innenstadt.