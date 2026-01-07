Kriminalität: Mit KI gegen Kinderpornografie

Wegen der komplizierten Mehrheitsverhältnisse im Landesparlament ist die Koalition aus CDU, BSW und SPD auf die zumindest indirekte Zustimmung der Linken zu dem Gesetzesentwurf angewiesen, will sie ihn nicht in Abhängigkeit von der AfD durch den Landtag bringen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD, die in Thüringen vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird, hat das Bündnis ausgeschlossen. Auch die AfD lehnt den Gesetzesentwurf ab.