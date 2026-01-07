Kriminalität: Mit KI gegen Kinderpornografie

Erfurt (dpa/th) - Die Debatte um eine verstärkte Nutzung Künstlicher Intelligenz in der Thüringer Polizeiarbeit läuft - in einem Bereich wird sie bisher genutzt. Bei Ermittlungen zur Bekämpfung von Kinderpornografie komme eine Software zum Einsatz, "welche KI-basierte Bestandteile beinhaltet", sagte ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage. Die Software prüfe vorliegendes Bild- und Videomaterial darauf, ob dort möglicherweise strafbare sexuelle Handlungen oder ein Missbrauch dargestellt werde.