Bamberg (dpa/lby) - Mit einem Auto sind mehrere unbekannte Diebe gegen die Schaufensterscheibe eines Juweliers in Bamberg gefahren. Wie ein Polizeisprecher berichtete, gelangten sie durch die kaputte Scheibe in das Geschäft und klauten dort Gold und Schmuck. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten seien drei Täter zu Fuß geflohen. Eine Fahndung laufe derzeit, so der Sprecher.