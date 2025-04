Kriminalität: Missbrauch mit falschen Rezepten - Zwei Männer in U-Haft

Barbing (dpa/lby) - Weil sie mit gefälschten Rezepten versucht haben sollen, an verschreibungspflichtige Medikamente zu kommen, sitzen zwei Männer in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, hat ein 36-Jähriger am Dienstag in einer Apotheke in Barbing (Landkreis Regensburg) ein gefälschtes Rezept für ein verschreibungspflichtiges Medikament vorgelegt. Zuvor habe er sich unter Angabe falscher Personalien bei der Apotheke bereits angekündigt.