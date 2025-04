Die Bande soll sich selbst als "Firma" bezeichnet und die Gruppenmitglieder nach festgelegten Tarifen bezahlt haben. Angeklagt sind in dem großen Prozess sieben Männer im Alter zwischen 43 und 58 Jahren. Sie sitzen in Untersuchungshaft und sollen Mitglied der spätestens Ende 2019 gegründeten Gruppe gewesen sein. Die Drogen verkauften sie der Anklage zufolge in Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern sowie in deutsche Nachbarstaaten.