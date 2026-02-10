Kriminalität: Millionenbetrug bei Fördergeldern - Razzia in Schwaben

Augsburg (dpa/lby) - In Schwaben sollen Betrüger mehrere Millionen Euro staatliche Fördergelder zu Unrecht kassiert haben. Wie die Polizei berichtete, sollen die Männer das Geld für Modernisierungsmaßnahmen bei Gebäuden von einem Bundesamt erhalten haben. Die Maßnahmen seien jedoch nie vollzogen worden, stattdessen seien gefälschte Belege und Rechnungen bei der Behörde eingereicht worden, berichteten die Ermittler.