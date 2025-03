Kriminalität: Mexiko: Sicherheitschef von Karibik-Urlaubsort erschossen

Tulum und das benachbarte Cancún gehören zu den beliebtesten Urlaubsorten in Mexiko. Zuletzt besuchten pro Jahr fast 200.000 deutsche Touristen den Bundesstaat Quintana Roo. Während die Riviera Maya von der in Mexiko weit verbreiteten Gewalt lange verschont blieb, kommt es seit einigen Jahren auch in der Urlaubsregion immer wieder zu blutigen Auseinandersetzungen. Bei einer Schießerei zwischen zwei rivalisierende Drogenbanden wurde 2021 in Tulum eine Frau aus Deutschland getötet.