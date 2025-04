Sicherheit für Reisende soll erhöht werden

Das Verbot tritt am 1. Mai um 00.00 Uhr in Kraft und gilt bis zum 31. Mai um 24.00 Uhr. Es umfasst demnach den gesamten Gebäudeteil des Hauptbahnhofs in Nürnberg. Darin seien auch der Personentunnel, die zugehörigen Bahnsteige sowie alle öffentlich erreichbaren Ebenen eingeschlossen. Innerhalb des Bahnhofsgebäudes seien zudem das Untergeschoss mit Schließfachanlage sowie Erdgeschoss und Obergeschoss mit Galerie einbezogen.