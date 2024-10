Wie viele Asylbewerber und Flüchtlinge gibt es im Landkreis Hildburghausen? Das wollte das Bündnis Zukunft Hildburghausen (BZH) wissen und hat deshalb in der Kreistagssitzung am 17. September eine Anfrage gestellt. Diesmal ging es vor allem darum, wie viele Asylverfahren in den vergangenen zehn Jahren abgelehnt worden seien und wie viele Personen, die nach einem solchen Verfahren ausreisepflichtig sind, auch abgeschoben wurden. Hintergrund der Anfrage seien die vielen Messerstechereien, die sich unter Beteiligung von Ausländern in der näheren Vergangenheit in Hildburghausen ereignet hätten, wie Kreisrat Tommy Frenck ausführte. Eine gar erst in der Nacht zur bislang letzten Kreistagssitzung am 17. September.