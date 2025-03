Kriminalität Messerangriffe, Drogen, Extremismus - Mehr Delikte erfasst

Im vergangenen Jahr wurden 5.234 derartige Taten im Freistaat registriert. Das waren 2.137 mehr als im Jahr 2023 und entspricht somit einem Anstieg von 69 Prozent.

2.839 registrierte Fälle waren politisch rechts motiviert. Das sind 1.004 Fälle mehr als noch im Jahr 2023.

Im Jahr 2024 wurden 960 politisch links motivierte Delikte erfasst, im Jahr zuvor waren es noch 444 gewesen.

Maier sagte, diese Entwicklungen seien nicht zu akzeptieren. "Alles, was in unserer Macht steht, werden wir tun, um die Demokratie in Schutz zu nehmen." Weiterhin gehe die größte Gefahr vom Rechtsextremismus aus. Maier wies darauf hin, dass 2024 für Thüringen ein "Superwahljahr" war - mit Kommunalwahlen, Europa- und Landtagswahl. Von den 5.234 politisch motivierten Straftaten waren 1.785 sogenannte Propagandadelikte.