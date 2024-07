Es handele sich offenbar um einen psychisch auffälligen Täter, der auch rassistische und gegen Muslime gerichtete Parolen gerufen habe, teilte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mit. Am Montag habe man des schrecklichen Attentates am Olympia-Einkaufszentrum von 2016 gedacht. "Auch damals ist ein psychisch belasteter Täter, der offensichtlich inspiriert war durch massive antimuslimische und rassistische Hetze, zur Tat geschritten. In München wissen wir also, wohin menschenverachtende und rassistische Parolen führen können und dass aus Worten Taten werden können", so Reiter.