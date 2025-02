Opfer befragt

Ein Unbekannter hatte den 40-Jährigen am Donnerstag auf einer Straße in einem Wohngebiet in Heilsbronn (Landkreis Ansbach) niedergestochen. Dieser schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Sein Zustand sei inzwischen stabil, sagte Petzold. Die Ermittler hätten den Mann auch schon befragen können. Weitere Details nannte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.