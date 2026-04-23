Jena (dpa/th) - Bei einer Messerattacke in Jena ist ein Mann verletzt worden. Er sei am Nachmittag im Paradiespark von einem anderen Mann mit einem Messer angegriffen worden, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatten die "Jenaer Nachrichten" darüber berichtet. Der Zeitung zufolge floh der Angreifer. Der Sprecher konnte zunächst keine Details zu dem Vorfall nennen. Auch die Schwere der Verletzungen des Opfers war zunächst unklar. Die Ermittlungen zu dem Angriff liefen, so der Sprecher.