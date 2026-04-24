Jena (dpa/th) - Nach einem Messerangriff, bei dem ein Mann in Jena verletzt worden ist, ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Die Polizei bestätigte die Festnahme, nannte aber zunächst keine weiteren Details. Am Donnerstagnachmittag war ein Mann im Paradiespark in Jena von einem anderen Mann angegriffen worden. Die Ermittlungen zu dem Angriff liefen, so die Polizei. Auch Details zum Gesundheitszustand des Opfers nannte die Polizei nicht.