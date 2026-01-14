Kriminalität: Messerangriff in Einkaufszentrum – zwei Verletzte

Ulm - Bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum in Ulm sind zwei Mitarbeiter verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Einsatzkräfte konnten ihn nach dem Verlassen des Marktes fassen – dabei kam es laut dem Sprecher zum Schusswaffengebrauch durch die Polizei. Der mutmaßliche Angreifer wurde verletzt in eine Klinik gebracht. Auch die Opfer kamen laut Polizei ins Krankenhaus.