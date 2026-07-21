Kriminalität: Messerangriff in Athen – Touristenpaar verletzt

Athen - Ein Mann soll am Morgen nahe dem Eingang zur Touristenattraktion Akropolis in Athen mehrere Passanten mit einem Messer bedroht und anschließend ein Touristenpaar angegriffen haben. Nach Berichten griechischer Medien wurde der mutmaßliche Täter festgenommen. Eine offizielle Bestätigung der Polizei dazu lag zunächst nicht vor. Das Motiv des Mannes sei unklar, berichtete der griechische öffentlich-rechtliche Rundfunk ERTNews.