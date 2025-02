Der 13-Jährige wurde in eine Klinik eingewiesen

Der Schüler soll am 7. Januar einem 14-Jährigen an einer Haltestelle in Schnelldorf (Landkreis Ansbach) mit einem Messer in den Hinterkopf gestochen haben. Danach soll er selbst die Polizei informiert haben. Das Opfer kam verletzt ins Krankenhaus, konnte aber noch am selben Tag entlassen werden. Der nicht strafmündige 13-Jährige wurde in eine Klinik eingewiesen.