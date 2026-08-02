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  4. Messerangriff an Wohnungstür – 42-Jähriger schwer verletzt

Kriminalität Messerangriff an Wohnungstür – 42-Jähriger schwer verletzt

Faustschläge und Messerstiche: Ein 42-Jähriger wird bei einem Besuch in München brutal attackiert, als er nach einem Klingeln die Wohnungstür öffnet. Wer ist der mutmaßliche Täter?

Kriminalität: Messerangriff an Wohnungstür – 42-Jähriger schwer verletzt
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Nach einem Messerangriff auf einen 42-Jährigen ist ein Haftbefehl ergangen. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

München (dpa/lby) - Bei einem Messerangriff an einer Wohnungstür in einem Münchner Mehrfamilienhaus ist ein 42-Jähriger schwer verletzt worden. Der Angreifer habe nach der Tat am Freitagvormittag fliehen können, sei dann aber identifiziert worden, teilte die Polizei mit. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter und die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Gegen den tatverdächtigen 35-Jährigen sei ein Haftbefehl ergangen, unter anderem wegen versuchten Mordes. 

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Nach bisherigen Erkenntnissen war das spätere Opfer bei einer 36-jährigen Frau im Münchner Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg zu Besuch. Als es an der Tür klingelte, öffnete der 42-Jährige laut Polizei die Wohnungstür. Dort habe ihn der Tatverdächtige unvermittelt mit dem Messer angegriffen und ihm einige Faustschläge verpasst. Anschließend sei er geflüchtet. Das Opfer kam laut Polizei mit schweren Verletzungen in eine Klinik.