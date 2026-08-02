Kriminalität: Messerangriff an Wohnungstür – 42-Jähriger schwer verletzt

München (dpa/lby) - Bei einem Messerangriff an einer Wohnungstür in einem Münchner Mehrfamilienhaus ist ein 42-Jähriger schwer verletzt worden. Der Angreifer habe nach der Tat am Freitagvormittag fliehen können, sei dann aber identifiziert worden, teilte die Polizei mit. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter und die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Gegen den tatverdächtigen 35-Jährigen sei ein Haftbefehl ergangen, unter anderem wegen versuchten Mordes.