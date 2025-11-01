Kriminalität: Mehrere Menschen im Zug in England niedergestochen

Mehrere Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht, wie der Sender Sky unter Berufung auf die örtliche Polizei berichtet. Die Beamten seien alarmiert worden, weil mehrere Menschen in einem Zug angegriffen worden seien. Der Zug sei in Huntingdon angehalten worden, teilte die Polizei laut Sky mit. Womit die Menschen niedergestochen wurden, ist bislang nicht bekannt. Auch zur Schwere der Verletzungen gibt es noch keine Angaben.