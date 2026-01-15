Ingolstadt (dpa/lby) - Wegen des Verdachts des Besitzes von kinderpornografischem Material hat die Polizei mehrere Häuser und Wohnungen in Oberbayern durchsucht. Die Ermittlungen werden gegen 16 Verdächtige im Alter zwischen 14 und 61 Jahren geführt, wie die Polizei mitteilte. Bei den Durchsuchungen in Ingolstadt sowie den Landkreisen Eichstätt, Pfaffenhofen und Neuburg an der Donau stellten die Beamten etliche elektronische Geräte wie Handys, Laptops und weitere Datenträger sicher.