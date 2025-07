Kriminalität Mehr Infos zu Ermittlungen zu drei Toten in Zwiesel erwartet

Zwiesel - Nach dem Fund von drei Leichen in einem Haus im niederbayerischen Zwiesel will die Polizei heute mehr Details mitteilen. Bislang ist in erster Linie nur bekannt, dass ein 37 Jahre alter Hausbewohner gegenüber der Polizei im österreichischen Linz angegeben hatte, drei Menschen getötet zu haben. Tatsächlich fanden Polizisten dann an seiner Wohnadresse im Landkreis Regen eine 22-Jährige und einen 56-Jährigen tot auf. Die Leiche eines dritten erwachsenen Menschen wurde zunächst nicht identifiziert.