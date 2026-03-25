Kriminalität: Mehr als 2,5 Kilo Cannabis bei Razzia entdeckt

Nordhausen - Bei Wohnungsdurchsuchungen in den Kreisen Nordhausen und Mansfeld-Südharz hat die Polizei Drogen, Waffen und Bargeld gefunden. Wie die Polizei in Nordhausen mitteilte, wurde ein 62-Jähriger vorläufig festgenommen.
Bei Durchsuchungen in Nordhausen und Mansfeld-Südharz fanden Ermittler kiloweise Drogen, verbotene Waffen und Bargeld. Ein 62-Jähriger wurde vorläufig festgenommen.
Nordhausen - Bei Wohnungsdurchsuchungen in den Kreisen Nordhausen und Mansfeld-Südharz hat die Polizei Drogen, Waffen und Bargeld gefunden. Wie die Polizei in Nordhausen mitteilte, wurde ein 62-Jähriger vorläufig festgenommen.
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Er soll am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Gefunden wurden laut Polizei unter anderem 2,5 Kilogramm Cannabisblüten, mehrere Kilogramm chemischer Betäubungsmittel sowie zehn Kilogramm einer noch unbekannten kristallinen Substanz.
Zudem wurden Tausende Euro Bargeld sowie ein Schlagring und ein Elektroimpulsgerät beschlagnahmt. Den Wohnungsdurchsuchungen waren laut Polizei umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen. Bei dem Einsatz am Mittwoch wurden die Kriminalpolizei Nordhausen und die Staatsanwaltschaft Mühlhausen von der Bereitschaftspolizei Thüringen unterstützt.