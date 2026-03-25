Kriminalität: Mehr als 2,5 Kilo Cannabis bei Razzia entdeckt

Zudem wurden Tausende Euro Bargeld sowie ein Schlagring und ein Elektroimpulsgerät beschlagnahmt. Den Wohnungsdurchsuchungen waren laut Polizei umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen. Bei dem Einsatz am Mittwoch wurden die Kriminalpolizei Nordhausen und die Staatsanwaltschaft Mühlhausen von der Bereitschaftspolizei Thüringen unterstützt.