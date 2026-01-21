Mühlhausen (dpa/th) - Ein Räuber hat in Mühlhausen im Unstrut-Hainich-Kreis eine Apotheke überfallen. Wie die Polizei mitteilte, drohte der junge Mann am Mittwochmorgen mit einem waffenähnlichen Gegenstand und verlangte Bargeld und Medikamente. Nachdem die Mitarbeiterinnen ihm Geld in dreistelliger Höhe und Medikamente gaben, sei der maskierte Mann geflüchtet. Eine Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos. Die Kriminalpolizei sicherte nach der Tat Spuren.