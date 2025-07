Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben an Voglers Arbeitsplatz – laut US-Medien in den Räumen der lokalen Publikation "Showcase Magazine". Der Angreifer habe Vogler mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und diese dann entzündet. Anschließend sei er geflohen. Ein 29 Jahre alter Verdächtiger konnte jedoch mit Hilfe von Zeugenaussagen schnell gefasst werden. Die Ermittlungen dauerten an.