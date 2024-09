Kriminalität Mann zündet 17-Jährige an - Mordprozess

Vier Kanister mit Benzin

Mit vier Benzinkanistern sei der Angeklagte im vergangenen März zur Wohnung der Familie seiner Ex-Verlobten in einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus in Menden gekommen. Als die Schwester öffnete, habe er sie sofort mit dem Benzin übergossen und in Brand gesteckt, sagte die Staatsanwältin. "Nahezu ihr gesamter Körper stand in Flammen."