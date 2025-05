Kriminalität: Mann will mutmaßlich Ex-Freundin überfahren - U-Haft

Taufkirchen (Vils) (dpa/lby) - Ein Mann hat in Oberbayern laut Polizei mutmaßlich versucht, zwei Frauen auf einem Waldweg zu überfahren. Eine der beiden Frauen sei nach ersten Erkenntnissen eine Ex-Partnerin des 35-Jährigen, teilte die Polizei mit. Die 22-Jährige sei bei dem Vorfall in Taufkirchen (Vils) (Landkreis Erding) am Unterschenkel von einem Reifen des Wagens überrollt und verletzt worden. Ihre 63 Jahre alte Begleiterin habe sich durch einen Sprung zur Seite retten können.