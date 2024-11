Das Amtsgericht Kempten erließ Haftbefehl gegen den Verdächtigen, doch die Polizei traf ihn zunächst nicht in der Wohnung an. Am Mittwoch war er jedoch in der Wohnung, wollte aber der Polizei die Tür nicht öffnen, so dass die Einsatzkräfte sich erst Zugang zu den Räumen verschaffen mussten. Der 35-Jährige habe "erheblichen Widerstand" geleistet bei der Festnahme, teilte die Polizei weiter mit. Möglicherweise stand der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft.