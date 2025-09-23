Kriminalität: Mann wegen Vergewaltigung auf dem Oktoberfest angezeigt

München (dpa/lby) - Ein 49-Jähriger ist nach einem Wiesnbesuch wegen Vergewaltigung angezeigt worden. Der Mann habe am Montagabend in einem Bierzelt einer 21 Jahre alten Frau aus Nordrhein-Westfalen mehrfach über der Kleidung in den Intimbereich gefasst, teilte die Polizei mit. Das sei gegen ihren Willen geschehen. Die Frau habe den Sicherheitsdienst verständigt und dieser dann die Polizei. Beide wurden zur Wiesnwache gebracht.