Kriminalität Mann wegen Vergewaltigung auf dem Oktoberfest angezeigt

Ein 49-Jähriger wird nach schweren Vorwürfen von der Wiesnwache abgeführt. Was ist über den Vorfall bisher bekannt?

 
Kriminalität: Mann wegen Vergewaltigung auf dem Oktoberfest angezeigt
Ein Sicherheitsdienst verständigte die Polizei (Archivbild). Foto: Felix Hörhager/dpa

München (dpa/lby) - Ein 49-Jähriger ist nach einem Wiesnbesuch wegen Vergewaltigung angezeigt worden. Der Mann habe am Montagabend in einem Bierzelt einer 21 Jahre alten Frau aus Nordrhein-Westfalen mehrfach über der Kleidung in den Intimbereich gefasst, teilte die Polizei mit. Das sei gegen ihren Willen geschehen. Die Frau habe den Sicherheitsdienst verständigt und dieser dann die Polizei. Beide wurden zur Wiesnwache gebracht. 

Der Mann wurde festgenommen. Im Laufe des Dienstags soll ein Ermittlungsrichter entscheiden, ob er in Untersuchungshaft muss.