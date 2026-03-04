Kriminalität: Mann wegen Sexualdelikts bei Therapiesitzungen angeklagt

Den MDR-Recherchen zufolge sei der Mann zwischen Januar und November 2025 in einer Praxis einer Kinder- und Jugendpsychiaterin als Therapeut aufgetreten und habe dort allein Sitzungen mit Minderjährigen übernommen. Die Staatsanwaltschaft Meiningen, die auf Gesundheitssachen spezialisiert ist, ermittelt wegen Abrechnungsbetrugs und eines Verstoßes des Heilpraktikergesetzes - also dem Praktizieren ohne Zulassung, wie ein Sprecher sagte. Anklage wurde bisher nicht erhoben.