Nordhausen (dpa/th) - Ein 65-Jähriger soll sich in Nordhausen während Psychotherapiesitzungen sexuell an Kindern vergangenen haben. Es sei Anklage am Amtsgericht Nordhausen wegen sexueller Belästigung erhoben worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mühlhausen. Die Sexualdelikte seien mutmaßlich im Rahmen der Therapiesitzungen geschehen. Nähere Angaben machte der Sprecher nicht. Zuvor hatte der MDR berichtet.
Kriminalität Mann wegen Sexualdelikts bei Therapiesitzungen angeklagt
dpa 04.03.2026 - 15:45 Uhr