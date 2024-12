Neumarkt/Nürnberg (dpa/lby) - Sie sollen einen bewusstlosen Mann auf Bahngleise in Neumarkt in der Oberpfalz gelegt und so seinen Tod herbeigeführt haben: Der Prozess gegen drei Angeklagte wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen beginnt am 21. Januar. Dies teilte eine Sprecherin des Landgerichts Nürnberg-Fürth mit. Es seien Termine bis Anfang April geplant.