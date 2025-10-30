Kriminalität: Mann verliert 190.000 Euro an Anlagebetrüger

Kelheim (dpa/lby) - Rund 190.000 Euro hat ein Mann aus dem Landkreis Kelheim auf Konten in Spanien und Großbritannien überwiesen - in der Hoffnung, mit angeblichen Geldanlagen hohe Gewinne zu erzielen. Wie die Polizei mitteilte, erstattete der Mann vergangene Woche Anzeige, nachdem der Kontakt zu zwei vermeintlichen Investmentbankern abgebrochen war. Die Täter hatten ihn zwischen Juli und Oktober zu den Überweisungen überredet.