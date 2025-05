Neuburg a.d. Donau (dpa/lby) - Mit zwei Messern im Hosenbund soll ein Mann in Neuburg a.d. Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) auf der Straße unterwegs gewesen sein. Ein Zeuge sah laut Polizei am Dienstag die Messer und verständigte die Beamten. Bei der Durchsuchung des 48-Jährigen seien noch zwei weitere Messer gefunden worden, hieß es. Der Mann sei in Gewahrsam genommen worden.