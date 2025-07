Friedberg (dpa/lby) - Ein Mann hat Geldscheine aus einem Opferstock einer Wallfahrtskirche in Schwaben gestohlen. Der Mann wurde am Freitag dabei beobachtet, wie er sich an dem Opferstock in Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg) zu schaffen machte, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde der Mann angesprochen und flüchtete.