Burgkunstadt (dpa/lby) - Ein 50-Jähriger soll einem 46-Jährigen in Burgkunstadt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben, nachdem dieser ihn auf den Umgang mit seinen drei Hunden angesprochen hatte. Der 46-Jährige saß laut Polizei am Freitag auf einer Bank und beobachtete, wie der Mann die Tiere ununterbrochen anschrie. Als er ihn darauf ansprach, soll ihn der 50-Jährige mehrfach beleidigt und ihm mit dem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Der Geschädigte wurde leicht verletzt, der 50-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung angezeigt.